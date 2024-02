Reprodução/Instagram O ator está desaparecido desde a última sexta-feira (2)

Na última quinta-feira (8), Jennyfer Vieira, esposa do ator Edson Caldas Barboza, desabafou nas redes sociais sobre o desaparecimento do marido. O ex-funcionário da Record está sumido desde o dia 2 de fevereiro e ela aguarda atualizações das investigações da Polícia do Rio de Janeiro: "Os dias estão se passando, e essa dor só vai aumentando".



Em seu Instagram, a jovem fez um apelo para conseguir mais informações do paradeiro do marido. "Ei, vem para casa. Estamos desesperados com a sua ausência. Se você soubesse como o nosso príncipe e a princesinha [filhos do casal] estão. Está doendo demais vê-los assim", lamentou.

"Seu pai está tão para baixo, sua mãe está nervosa, mas tentando manter a calma (...) Poxa, Deus, tenha misericórdia dessa dor. Edson, que dor insuportável, que sensação de desespero. Eu nunca pensei em estar escrevendo nada disso para você. Amor, você é o alicerce da nossa família, sempre te disse isso", acrescentou.

"Então, vem para casa. Precisamos de você. Vem, pelo amor de Deus. Não me deixe assim sem notícias", diz ela, que afirma ligar continuamente para o telefone de Barboza. Você sabe que te ligo de cinco em cinco minutos, e te ligar e você não atender me deixa mais desesperada ainda. Os dias estão se passando, e essa dor só vai aumentando. Senhor, tenha misericórdia", concluiu.





Na última sexta-feira (2), o ator foi visto entrando em seu carro com um homem desconhecido no bairro Coelho Neto, no Rio de Janeiro. Até o momento, a Polícia Civil não descobriu o paradeiro dos dois.

O rastreador do celular de Edson indicou que o aparelho está em Japeri, cerca de 50 quilômetros de onde foi visto pela última vez. De acordo com testemunhas, ao Fala Brasil, da Record, ele desceu de seu veículo para comprar uma cerveja em um bar, enquanto o homem esperava no banco do passageiro. "Ele pegou uma cerveja no bar e foi em direção ao carro novamente", afirmou Cristiane Gonçalves.

No mesmo dia, ele enviou uma mensagem a Jenyffer dizendo estar no meio de uma entrega, mas o pedido em questão nunca chegou ao comprador.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko