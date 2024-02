Reprodução A emissora transmitiu a conversa íntima entre os funcionários

Na manhã desta sexta-feira (9), o programa Morning Show, na Jovem Pan, chamou a atenção após expôr uma conversa íntima entre os funcionários. O papo em um grupo do WhatsApp revelou momentos difíceis pelos profissionais que tiveram intoxicação alimentar: "Até hoje eu tô cagando mole".

O apresentador Nelson Kobayashi conversava com o comentarista Mano Ferreira, sobre a operação da Polícia Federal para buscar provas sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma tentativa de golpe de Estado, quando se aproximou do telão para falar com a repórter Janaína Camelo.

A jornalista comentou sobre o assunto por cerca de dois minutos, mas seu áudio foi cortado e ela apareceu mexendo na câmera que usava para a transmissão. "Muito bem, Janaína Camelo está aqui nos atualizando sobre essas novidades do Valdemar. Pode continuar, Janaína!", disse Nelson.





Entretanto, a voz de Janaína retornou, mas sua imagem foi substituída por uma conversa do WhatsApp, onde funcionários discutiam sobre uma "diarreia coletiva" que aconteceu na CNN Brasil em junho de 2022.

"A água também tem cocô de pomba. Lembra, [nome do profissional]? Todo mundo com intoxicação", escreveu um. "Lembro bem. Até hoje eu tô cagando mole", respondeu outro. "Eu não peguei, mas disse que peguei e ganhei quatro dias [de licença], disparou outro.

Após a situação constrangedora, o diretor voltou a transmissão para o apresentador, que permaneceu encarando a câmera em silêncio até a jornalista encerrar sua fala.

