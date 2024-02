Reprodução/Instagram A atriz se emocionou ao lembrar as dificuldades em seu passado

Aos 49 anos, Drew Barrymore se emocionou ao relembrar seu passado, que foi tomado de vícios e internações. Durante a infância e adolescência, a atriz precisou lutar contra inúmeros problemas e foi internada pela primeira vez em uma clínica de reabilitação aos 13 anos.

"Eu tive uma narrativa de 'garota má' nas minhas costas durante toda a minha vida (...) Eu achava que merecia coisas ruins. Agora estou criando duas filhas. Não posso mais fazer isso comigo. É mais ou menos como beber - estou escolhendo uma coisa de cada vez, dizendo: 'Não posso mais carregar você. Você não é bom para mim'", disse a revista US Weekly.

"A parte pessoal de mim tem sido o último trabalho em andamento. O profissional em mim se sente muito corajoso e ainda lutando. Sempre muito privilegiado e grato. Eu perdi tudo. Eu recuperei. Eu perdi de novo. Recuperei. Portanto, não espero por nenhuma estabilidade. Eu sei que não devo considerar nada garantido", acrescentou.





"Quaisquer que sejam os momentos difíceis pelos quais passei profissionalmente, acreditei que poderia reescrever as coisas. Então, na minha vida pessoal, eu era um fracasso e uma pessoa quebrada. Não consigo acreditar que estou viva às vezes. E é a primeira vez na minha vida, aos 49 anos, que [o pessoal e o profissional] se complementam", pontuou.

"O tempo é o maior bem que temos – permite que as coisas melhorem, mudem, que a luz entre em um espaço escuro. Levei toda a minha vida para chegar aqui, mas estou muito feliz por estar fora da prisão em minha mente", concluiu.

Atualmente, a atriz está trabalhando como apresentadora do programa The Drew Barrymore Show e é mãe de Olive, de 11 anos, e Frankie, de 9, frutos de seu relacionamento com o ator Will Kopelman.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko