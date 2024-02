Reprodução/Instagram O cantor reagiu a um suposto vídeo íntimo dele vazado nas redes sociais

Na última segunda-feira (5), Drake tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após um suposto vídeo íntimo do cantor vazar. Com a repercussão, o rapper reagiu ao acontecimento que causou tanto burburinho entre seus fãs.



O vídeo em questão mostra uma pessoa semelhante ao cantor com o celular protegendo parte do rosto enquanto pratica um ato íntimo em frente ao espelho. De acordo com seus fãs, a gravação teria sido feita em seu jatinho particular.

O streamer Adin Ross, que já tem contato com Drake, enviou uma mensagem ao mesmo para entender seu lado. Ele teria gravado um áudio elencando suas qualidades musicais e comparou o órgão genital com um "míssil": "Ele me mandou uma mensagem e colocou uns oito emojis de risada".





O artista ainda teria dado a ideia de usar a mensagem de voz de Adin Ross como "a introdução do meu próximo álbum". A interação entre os dois foi noticiada no Unilad e Dexerto.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko