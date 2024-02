Reprodução/Instagram A ex-paquita enfrentou problemas com a apresentadora

Andréa Sorvetão chamou a atenção dos internautas após demonstrar apoio a Carla Zambelli em processo judicial movido por Xuxa Meneghel contra a deputada. A amizade de 35 anos das duas foi regada de embates políticos e traição, e você vê agora todos os detalhes do fim de uma relação de décadas.

Em 2020, a Rainha dos Baixinhos entrou com um processo contra Carla Zambelli devido a críticas feitas pela deputada ao livro Maya: bebê arco-íris, que aborda a temática LGBTQIAP+. A política afirmou que a obra poderia "levar à destruição dos valores humanos", e foi apoiada por Andréa Sorvetão.

O apoio resultou na quebra da amizade entre as duas. A situação fica ainda pior, pois Xuxa Meneghel é madrinha de Giovanna, filha mais velha da ex-paquita e Conrado. A apresentadora não gostou nada da situação e cortou laços com a ex-amiga, excluindo até mesmo projetos conjuntos, como o documentário no Globoplay.





Já em 2022, Andréa Sorvetão se aproximou de Carla Zambelli e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após lançar sua pré-candidatura para deputada, seus posicionamentos políticos afetaram ainda mais sua relação com Xuxa Meneghel. Ela inclusive foi expulsa do grupo de WhatsApp das ex-paquitas por conta de suas falas.

Um ano antes, ela e seu marido já haviam declaro serem o "casal hétero, cristão e tradicional", e foi retribuída com um unfollow da Rainha dos Baixinhos.

Com isso, os fãs das duas acusaram a ex-paquita de viras as costas para quem a auxiliou no passado e relembraram que a apresentadora pagou a escola da afilhada por um tempo e emprestou o apartamento para a família de Andréa Sorvetão morar.

