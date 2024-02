Reprodução A casa da mãe do participante do reality show da Globo corre risco de desmoronamento

Enquanto Davi Brito está confinado no BBB 24, sua família tem enfrentado maus bocados aqui fora. Sua mãe, Elisângela Brito, está morando em uma casa com a filha caçula, Maria Eduarda, de sete anos, e a propriedade pode desmoronar a qualquer momento.

Em entrevista à Quem, a irmã do brother, Raquel Brito, de 23 anos, explicou que sua mãe recebeu duas notificações da Codesal, a Defesa Civil de Salvador, para deixar o local imediatamente por conta do ao alto risco de deslizamento de terra após as fortes chuvas e um incêndio que atingiram a cidade.

"Moramos numa comunidade em Salvador. E em cima da casa de minha mãe tem um barranco. No mês de novembro, uma plantação que evitava o deslizamento foi queimada. Graças a Deus a casa de mainha não foi danificada, mas as terras começaram a cair e tem uma árvore no meio do barranco", explicou.





"Notificaram minha mãe para sair, porque a árvore está na direção do quarto que ela dorme. Mainha agora está dormindo na sala com minha irmã pequena em um colchão no chão. Eu moro em cima com meu esposo, mas minha casa é muito pequenininha. Lá não tem espaço para poder levar as coisas de mainha", acrescentou.

"Precisamos de uma casa próxima. Mainha não tem nenhum lugar para ir. Ela trabalha com aluguel de pula-pula e acredito que possa pagar, no máximo, até 300 reais de aluguel", concluiu. Para tentar controlar a situação, colocaram uma lona preta no barranco que serve como contenção de emergência.

