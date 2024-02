Reprodução/Instagram O presidente do clube de futebol está em um relacionamento com o bailarino

O ex-goleiro do Flamengo e atual presidente do Bahia, Emerson Ferretti, chamou a atenção dos torcedores após assumir o relacionamento com o bailarino Jordan Dafner. Em 2022, em entrevista ao podcast Nos Armários dos Vestiários, ele revelou sua sexualidade e, em dezembro, tornou-se o primeiro presidente abertamente gay do Esporte Clube Bahia.

Aos 52 anos, ele está namorando o bailarino Jordan Dafner, de 27 anos. O relacionamento ainda não foi assumido publicamente, mas os dois foram flagrados juntos em Salvador, além de terem fotos juntos no perfil do dançarino.

Nas redes sociais, eles começaram a interagir em outubro do último ano, mas o relacionamento só se consolidou em Barra da Siribinha, em Conde, na Bahia, em dezembro. No dia 1° de janeiro, Emerson estava acompanhado de Jordan quando esteve na casa de Caetano Veloso.





O bailarino atua em musicais do Estado e esteve no elenco do musical Matilda, que ficou em cartaz em Salvador. Além disso, trabalha como jornalista e assessor de imprensa.

E não é somente o seu amado que chama a atenção de Emerson na Bahia. O mesmo defendeu o time como goleiro nos anos 2000. Sete anos depois, conquistou o campeonato baiano pelo Vitória.

*Texto de Júlia Wasko

