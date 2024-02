Divulgação A apresentadora contou mais detalhes de sua relação com o ex-namorado

Em janeiro deste ano, Jaque Ciocci confirmou em suas redes sociais que seu relacionamento com Edu Guedes chegou ao fim. Os dois já tinham colocado um ponto final no namoro em novembro do ano passado, mas continuaram mantendo a parceria empresarial e dividindo o mesmo ambiente de trabalho na Band, no programa The Chef.



"Mantemos a amizade e torcemos pela felicidade do outro! O clima tem sido muito leve no trabalho, trabalhar com alguém que você já teve um relacionamento exige uma ressignificação mútua, que eu acho que aconteceu de forma muito positiva. Acredito que isso demonstra maturidade e profissionalismo também. Eu sempre fui extremamente correta e disciplinada com meu trabalho e não poderia ser diferente agora", disse.

"Não havia por que, simplesmente, jogar tudo para cima. Amo meu trabalho, independente da pessoa que divido o set. Não é muito mais bonito que possamos ser maduros e ter carinho por algo que deu tão certo?", questionou ela, que trabalhou por sete anos como Bailarina do Faustão, na Globo e na Band.

"Ele me deu a oportunidade de aprender a fazer ações comerciais, a entrevistar, a gravar matérias externas e a apresentar. Com ele, eu recebi todo o espaço que eu precisava para me desenvolver como comunicadora e ganhar confiança no que faço. Sempre serei eternamente grata!", relembrou.







Com 37 anos, a apresentadora possui sua própria agência de comunicação, chamada OroMídia, que nasceu após suas experiências e caminhada profissional. Na empresa, ela trabalha com o planejamento digital de marcas e produção audiovisual.

"Eu não sabia que as pessoas tinham uma expectativa tão grande para a volta do programa (risos). Eu tinha essa maturidade tão clara no meu coração que, simplesmente, foi tudo natural. As pessoas estão sendo super carinhosas e se acostumando com as novidades. Esse é um sonho que foi crescendo e tomando forma! Eu sempre amei comunicação e, de acordo com as possibilidades que foram aparecendo, eu fui vendo que era muito capaz. Sou muito feliz de fazer o que faço hoje!", revelou em relação ao The Chef.

*Texto de Júlia Wasko

