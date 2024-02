Reprodução A dançarina estreia como rainha da Unidos da Ponte

O carnaval de 2024 está chegando e Jessica Macedo está a todo vapor com os preparativos para estrear na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na próxima sexta-feira (9), a musa fitness desfilará pela primeira vez no local como rainha da Unidos da Ponte.

A dançarina de funk prometeu entregar tudo no evento e contou mais detalhes de sua preparação: "Eu estou muito lisonjeada com esse convite, assim que recebi eu topei de cara e junto a minha equipe começamos as preparações para esse grande dia. Intensificando os treinos, mudei minha alimentação, e fazendo aula de samba para chegar com tudo nesse grande dia".

A influenciadora digital tem 34 anos, é moradora de Pavuna, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, mãe de dois meninos e apaixonada pelo samba desde pequena.

O desfile da Unidos da Ponte acontecerá no dia 9 de fevereiro a partir das 02h15. Os telespectadores poderão acompanhar Jessica pela transmissão da Band.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko