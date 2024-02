Reprodução/Instagram Zezé di Camargo: em janeiro (à esq.) com a cabeça rala, e em dezembro (à dir.) sem o menor sinal de calvície





O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu seus seguidores ao surgir completamente careca em suas últimas publicações nas redes sociais. O cantor, que até poucos dias exibia uma cabeleira volumosa e relativamente comprida para elevar seu topete, agora está com o topo da cabeça ralo, com pouquíssimos fios, e também com as laterais pouco volumosas.







Uma fonte da coluna chegou a dizer que o cantor vinha usando próteses capilares para esconder as falhas nos últimos tempos, e que recentemente ele se submeteu a um transplante de fios para preencher as regiões mais comprometidas por sua calvície.



Procuramos a assessoria do artista para checar essas informações, e nos foi dito que sim, Zezé se submeteu a um transplante capilar recentemente porque seu cabelo estava muito ralo. Porém foi negada a informação de que ele vinha usando peruca ou prótese para esconder as falhas em sua cabeleira.

Mas as fotos e vídeos recentes postados por Zezé em suas redes sociais antes do transplante mostravam sua cabeleira bastante preenchida, sem espaços com falhas. E foi isso que acendeu o alerta em algumas pessoas próximas a ele. Afinal, o procedimento de transplante leva quase um ano para mostrar sua eficácia, e a quase total falta de cabelo no topo da cabeça evidencia que algum artifício vinha sendo utilizado.





Um breve passeio pelas redes sociais do artista mostra que até 31 de dezembro sua cabeleira estava preenchida, sem falhas e com direito a um grande topete. Há vídeos de publicidades em que ele aparece de lado e mostra a cabeça completamente preenchida por fios, sem nenhum espaço que indicasse uma possível calvície.

Fato é que Zezé tem compartilhado o novo visual tranquilamente nas redes sociais, principalmente nos recentes vídeos em que tem feito defesa à postura de Wanessa Camargo no BBB 24. A cantora atualmente está no olho do furacão por alguns posicionamentos contra Davi Brito, e o veterano tem usado recursos para justificar os atos de sua herdeira.