Reprodução/Instagram Daniel Adjuto não foi escolhido para o novo matinal do SBT





Daniel Adjuto não irá retornar ao SBT. Após gravar pilotos para o novo matinal da emissora, que já tem Regina Volpato e Michelle Barros definidas como titulares, o jornalista abriu o jogo em suas redes sociais e comunicou que não foi escolhido pela direção da rede de Silvio Santos para ocupar o posto masculino do Chega Mais.







"Amigos, a vocês que torceram por mim para o Chega Mais, no SBT, meu muito muito obrigado. Foram centenas de mensagens aqui, no instagran e nas ruas. Recebi, há pouco, uma ligação do SBT informando que não fui o escolhido. Faz parte! Estava animado, mas Deus é o Senhor de tudo. Obrigado de coração", escreveu ele em seu perfil no Twitter.

O apresentador era o nome mais cotado para ocupar a vaga da nova revista eletrônica, e contava com o apoio de Regina e de Michelle, que elogiaram sua performance nos pilotos à direção. Mas isso não foi suficiente para que ele conquistasse a vaga.

Adjuto iniciou as conversas de seu retorno ao SBT ainda no primeiro semestre do ano passado. A princípio, ele foi chamado por Fernando Pelégio para integrar uma nova fase do Fofocalizando, que contaria com um bloco de Jornalismo, e depois seria utilizado em outros projetos da casa. Mas o diretor artístico foi demitido e o negócio não foi para frente.





Quando Daniela Beyruti começou a colocar os novos projetos em andamento, Daniel foi o primeiro convidado a gravar um piloto na emissora. Saiu de lá muito elogiado. Mas outros jornalistas também acabaram testados no meio do caminho, incluindo profissionais que já fazem parte do quadro de funcionários da casa e encontravam-se subaproveitados, como o caso de Luís Ricardo.

O SBT ainda não fez o anúncio oficial, mas a vaga do novo matinal deve mesmo ficar com Paulo Mathias, que comandou o Morning Show, da Jovem Pan, nos últimos anos. Ele pediu demissão do canal de notícias na semana passada e até o momento não explicou publicamente os motivos que o levaram a sair da empresa.

Ainda sobre Adjuto, foi nesta modesta coluna que seu nome foi noticiado pela primeira vez como principal investida do SBT para o matinal de Regina e Michelle. A emissora simpatiza com o jornalista, que trabalhou na casa por quase uma década e fortaleceu seu nome na CNN Brasil, mas uma decisão de caráter artístico fez com que ele perdesse esta vaga. As portas, segundo nossas fontes, não estão fechadas.