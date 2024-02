Reprodução/Globo/João Miguel Jr. A atriz foi assaltada por criminosos armados

Na última quarta-feira (7), Bruna Linzmeyer foi assaltada no Rio de Janeiro. A atriz estava a caminho de uma gravação e foi surpreendida por uma dupla de criminosos armados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



De acordo com informações do jornal Extra, apesar do susto, a artista não se machucou, mas teve seu celular roubado e conseguiu bloquear suas contas bancárias rapidamente.

Entretanto, ela estaria preocupada com o acesso dos criminosos às suas redes sociais e fotos pessoais. Bruna Linzmeyer ainda registrou um boletim de ocorrência e está aguardando as providências das autoridades responsáveis.





Confirme a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a atriz foi cercada por dois homens em uma moto. Os rapazes a forçaram a desbloquear o aparelho celular antes de fugirem e ela chegou ao set de filmagem abalada.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko