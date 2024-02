Divulgação/SBT Ratinho está à frente de um projeto bilionário em São Paulo





O apresentador Ratinho está à frente de uma empreitada muito audaciosa fora da TV: construir um clube de luxo em Alphaville, na Grande São Paulo, construído em uma área de 200 mil m² e que terá uma praia artificial com ondas que chegarão a 2,2 metros de altura para que os praticantes de surfe possam treinar e se divertir. O valor do investimento chega à casa de R$ 1,75 bilhão.





Mas ele não estará sozinho no negócio. O clube de luxo, batizado como Reserva Beach Club, é projetado pelo arquiteto Rogério Perez (que assina o projeto). E na sociedade estão o empresário do setor de marcas e patentes Márcio Meneghetti, o pastor André Fernandes, que ocupa a função de CVO (Chief Visionary Officer), e o empresário Mauricio Gariglia, CEO da Br Soho Empreendimentos S/A, responsável pela obra.

O local em que a "praia urbana" será construída já foi definido, e contará com diversas opções para a prática de esportes, com quadras poliesportivas (cobertas e a céu aberto), além de espaços destinados ao beach tênis, squash e padel. O complexo também terá skate park, simuladores de ski, piscinas, estúdios de ioga e pilates, centros de fisioterapia, salas de massagem, hidromassagem, ofurô, saunas, academias, restaurantes, spa completo e um heliponto para os sócios do clube poderem acessar o local tranquilamente com seus helicópteros.

"Alphaville e Tamboré estão entre as regiões mais desejadas da Grande São Paulo e nossa iniciativa está focada em trazer ao local uma tendência bem-sucedida de complexos de luxo, que tem como atração principal as piscinas de ondas e estão sendo implantados pelo mundo, a exemplo do São Paulo Surf Club e o Beyond The Club, no estado", explicou Maurício Gariglia à coluna.





A proposta é que o clube seja restrito somente a pessoas que comprarem títulos para acesso. Cada cota é vendida a R$ 500 mil, e só existirão 3.500 à venda. E como todo luxo é pouco, haverá ainda uma cota mais exclusiva no empreendimento, dedicada somente a 300 membros (os valores para acesso ainda não foram revelados).

O projeto que tem o apresentador Ratinho como sócio iniciará suas obras ainda neste ano, e a previsão de conclusão é 2026. Na segunda fase do projeto, o clube terá uma área residencial, com apartamentos de até 550 m² e lotes para a construção de mansões.