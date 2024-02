Tânia Rêgo/Agência Brasil Murilo Ribeiro, o Muka, é um dos debatedores fixos do novo Sem Censura





A poucos dias de estrear completamente repaginado, o Sem Censura já tem seu primeiro debatedor fixo definido: o jornalista Murilo Ribeiro estará ao lado de Cissa Guimarães a partir de 26 de fevereiro, data em que a TV Brasil apresentará a primeira edição da nova fase de seu programa mais longevo.







Murilo, mais conhecido na web como Muka, ganhou projeção nos últimos anos por seu trabalho no Twitter/X como apresentador do Space do Muka, a sala de bate-papo mais ouvida do país na rede social de Elon Musk, que reúne na madrugada milhares de participantes dispostos a debater conteúdos voltados ao universo do entretenimento.

"Tô muito feliz com esse desafio! Eu sempre fui telespectador do Sem Censura e agora ter a alegria de fazer parte dessas conversas deliciosas de fim de tarde é uma grande honra. Trabalhar com a Cissa é um motivo de orgulho. Ela sabe tudo, tá arrasando nos pilotos e tenho certeza de que o público vai amar o que a gente tá preparando!", disse ele à coluna.

Além da função de debatedor, o jornalista assumiu a gerência de pauta no setor de variedades da TV Brasil, onde também terá um programa próprio aos moldes do Space do Muka.





Outro nome confirmado pela emissora é o de Marilia Arrigoni, apresentadora do programa Stadium. Em seu perfil no Instagram, a jornalista informou que estará semanalmente ao lado de Cissa Guimarães para falar sobre esportes.



"Sem Censura chegando aí! Estreia dia 26 de fevereiro na TV Brasil com a maravilhosa Cissa Guimarães. E vai ter esporte na mesa de debates mais prestigiada da TV brasileira. Uma honra fazer parte desse timaço. Vamos nessa!", escreveu ela na legenda da foto em que aparece ao lado da apresentadora.

No programa de estreia, o Sem Censura irá receber Claudia Raia, que atualmente está em cartaz com o musical Tarsila, no qual interpreta a artista plástica Tarsila do Amaral (1886-1973). Além de seu trabalho na TV e nos palcos, a veterana também falará sobre as mudanças que a maternidade aos 56 anos promoveu em sua vida.