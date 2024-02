Reprodução O contrato da atriz encerrará após o fim da novela das sete

Em cartaz com a novela das sete Fuzuê, Lilia Cabral foi informada pela Globo que seu contrato chegará ao fim. A atriz completou 40 anos na emissora, onde trabalha desde 1984, e foi notificada pela direção que seu vínculo fixo com não será renovado após o término da atual trama.



A coluna soube que Lilia tem falado abertamente sobre o fim de seu contrato a amigos próximos e demonstrado certa insegurança com a nova fase que está por vir, já que se manteve exclusiva de uma mesma emissora por quatro décadas e ainda não experimentou desse livre trânsito entre Globo e outras empresas de audiovisual.

O colunista Alessandro Lo-Bianco já havia noticiado no final do ano passado que Lilia Cabral, Eliane Giardini e Marina Ruy Barbosa perderiam o contrato com a Globo. E nossas fontes confirmaram que de fato a intérprete de Bebel Montebello em Fuzuê não fará mais parte do time de funcionários fixos da empresa.

A atriz iniciou sua carreira artística no teatro e logo migrou para a televisão, quando foi contratada pela Band em 1981 e compôs o elenco de Os Imigrantes (1981) e Os Adolescentes (1981). Três anos depois, foi para a Globo par atuar em Corpo a Corpo (1984). Ao longo desses quarenta anos, se dedicou a inúmeras novelas, como De Quina pra Lua (1985), Hipertensão (1986), Mandala (1987) Vale Tudo (1988) e Tieta (1989), totalizando mais de 40 produções.





Seus últimos trabalhos na emissora foram em Todas as Mulheres do Mundo (2020), Salve-se Quem Puder (2020) e Fuzuê (2023). Durante esses anos, também se dedicou ao teatro, cinema e literatura.

Ao longo de sua carreira, foi vencedora de diversos prêmios, como Grande Otelo, Troféus Imprensa, Prêmio APCA, Prêmio Shell e Prêmios Qualidade Brasil, além de ter sido indicada duas vezes ao Prêmio Emmy Internacional de melhor atriz por seu trabalho em Páginas da Vida (2006) e Viver a Vida (2009).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko