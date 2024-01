Reprodução A influenciadora contou como faturou milhões com sua participação no reality show

Bianca Andrade integrou o primeiro grupo Camarote da história do BBB e utilizou o programa para potencializar a venda de Boca Rosa, sua linha de maquiagem. A ex-participante da 20° edição do reality show da Globo conseguiu faturar naquele ano R$ 400 milhões.



Antes de aceitar o convite, Bianca conversou com sua mãe e garantiu que entraria para trabalhar. Com isso, criou a estratégia de combinar os looks nas noites de votação com uma campanha nas redes sociais.

Em seu Instagram, ela contou detalhadamente como consolidou tudo isso: "Essa participante olhou de forma estratégica para a sua participação no BBB, visando o seu negócio. E você? tem olhado estrategicamente pras oportunidades da sua vida?", escreveu na legenda.

"Até R$ 3 milhões é o prêmio do 'BBB', mas uma participante em 2020 faturou mais de R$ 400 milhões. Eu. Mas como? Antes de entrar na casa, eu falei com minha mãe: 'Não quero ser a menina que vai dar um close. Eu quero ir para trabalhar'. Eu criei uma estratégia, uma campanha para a minha marca", disse.







"Todo domingo, dia de maior audiência do programa, dia de votação, eu vestia uma roupa monocromática, com cor forte. Antes de entrar no BBB, eu fiz um ensaio de fotos com as mesmas roupas e maquiagens que usaria no domingo", relembrou.

"Na hora exata do meu voto, meu time subia nas redes sociais um ensaio com a mesma roupa e mesma maquiagem que estava usando ao vivo. Era estratégia de crossmedia. Na sequência, o feed da minha marca ficava da mesma cor, apresentando todos os produtos da minha marca que eu estava usando naquele momento", acrescentou.

"Além disso, o que eu mais fazia no BBB era me maquiar, óbvio. Mas vocês sabiam que eu fazia isso fora do quarto? É que no programa eu tive que levar os produtos sem rótulos. Mas como eu maquiava em lugares inusitados, como a xepa, o jardim... As pessoas que passavam ficavam curiosas, perguntavam da maquiagem e eu explicava o diferencial dos meus produtos, pontuou.

"Isso alavancou muito as minhas vendas. Porque sou do digital e já era conhecida pela galera da internet. Mas a minha marca é vendida no offline, na prateleira das lojas. Eu precisava que ela fosse conhecida para além do digital. Indo para o 'BBB', eu me tornei conhecida por grande parte do Brasil, mas mais do que isso, tornei a minha marca conhecida e desejada por boa parte do país. A estratégia é o que me fez chegar até aqui. E você, tem olhado de forma estratégica para as oportunidades da sua vida?", concluiu

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko