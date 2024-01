Reprodução/Instagram A atriz retornou aos palcos após 20 anos afastada

Após 20 anos afastada das comemorações de Carnaval, Rosiane Pinheiro celebrou seu retorno às escolas de samba. A atriz enfrentou um quadro de depressão e dificuldades ao longo da carreira, mas deu a volta por cima e será musa da Vai-Vai neste ano.

Em seu Instagram, a artista comemorou a volta ao Carnaval: "Estou muito feliz! Aos 49 anos de idade depois de 20 anos fora do Carnaval, estou de volta a esse mundo que eu tanto amo e me faz tão feliz, depois de passar por depressão, muitas dificuldades, mas eu me reergui! Sempre acreditem em vocês".

"Vai ter musa aos 50 anos, sim! Quando fui convidada a voltar a desfilar num sambódromo me senti muito insegura, com medo, dúvidas e dificuldades!", acrescentou.





"Afinal anos atrás as pessoas não eram tão invasivas e indelicadas para apontar o dedo e falar 'Você não pode desfilar aos 50', 'você está gorda demais' ou 'você está magra demais' ou 'você está musculosa demais, parece homem' se você faz plástica te dizem 'muito artificial' se você não faz, te dizem 'precisa fazer' eu simplesmente decidi me amar e me permitir a viver oque eu amo que é a dança e o carnaval! E estou muito feliz", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko