Reprodução A influencaidora contou mais detalhes da gravação com três homens

Na última segunda-feira (22), Andressa Urach compartilhou com seus seguidores que realizou um de seus maiores fetiches: gravar cenas de conteúdo adulto com três homens ao mesmo tempo. Ela, que havia pensado em parar com o universo pornográfico para tentar se reaproximar do ex-marido, voltou a chocar os seguidores com a novidade.



Em seus Stories do Instagram, a influenciadora publicou registros dos bastidores ao lado de Ton Fernandes, Igor Gomes e Lucas Matheus: "Melhor experiência já vivida em toda a minha vida!".

"Meninas, eu estou sem voz. Estou acabada. Mas eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa como a que foi hoje. Se você nunca viveu uma experiência assim, você precisa. Caraca, que sensacional! Sério, surreal!", admitiu.





"Vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa, deliciosa, maravilhosa da face da Terra. Nunca tinha feito um gang, é a primeira vez. É uma experiência assim de êxtase, é muito prazer, olha, uau! Sério, é surreal. É uma sensação que nunca tinha sentido. Nossa, e uns gatos, vocês viram! Que gatos! Estou sem palavras", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko