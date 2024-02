Reprodução/Record e Reprodução Igor da Silva Cavallo estava em período de liberdade condicional e foi preso novamente





Está lembrado de Igor Cavallo? No ano passado ele participou do reality show A Grande Conquista e foi manchete nesta coluna por diversas vezes por conta de todos os crimes que cometeu antes de entrar no programa. E agora ele tem mais um para sua extensa ficha corrida: o lutador foi preso em flagrante na Lapa, bairro da zona oeste de São Paulo, pelos crimes de receptação de veículo roubado e adulteração dos sinais de identificação do automóvel.





Cavallo foi preso na segunda-feira da semana passada, em 22 de janeiro. Na ordem de sua prisão, o delegado Mateu Benavides Hessel, do 91º DP da capital, expediu a ordem após o ex-Record ter sido flagrado por policiais de trânsito, que suspeitaram das condições do veículo. Ao puxarem a documentação do carro no sistema, se deram conta de que ele estava relacionado a um boletim de ocorrência de roubo. E ao iniciar a vistoria, se deram conta que os sinais identificadores estavam todos adulterados.

O criminoso tentou dar uma desculpa, dizendo que havia comprado o carro --um Kia Cerato avaliado em mais de R$ 100 mil-- de uma mulher na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, mas não forneceu mais detalhes e deu respostas vagas às demais perguntas. Diante do cenário, os policiais entenderam que Cavallo estava envolvido no crime e o prenderam em flagrante.

Mas ao chegar na delegacia, foi puxada toda a vida pregressa do ex-Record no mundo do crime e a prisão em flagrante foi convertida para "prisão preventiva", tendo em vista que ele era reincidente na prática de ilegalidades.





No dia seguinte, a Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo fez um levantamento sobre a vida criminal de Igor Cavallo, e a ficha corrida levantada possui 11 páginas com os relatos de ilegalidades cometidas pelo criminoso, entre elas sequestro, roubo, estelionato, fraude, falsidade ideológica e até violência contra mulheres. No ano passado, sua ex-namorada conseguiu impor uma medida protetiva contra ele.

Em sua ficha criminal anexada ao processo, Igor Cavallo consta em 19 inquéritos policiais, foi processado 52 vezes por práticas de crimes e teve 8 mandados de prisão. O agravante em sua nova prisão é que ele está em cumprimento de sentença de um crime praticado em maio de 2016, quando usou notas falsas para comprar um vídeo game. Ele chegou a ser preso em 2022, mas conseguiu reverter a decisão para liberdade condicional. E foi por este recurso que ele acabou participando do reality da Record.

Voltando ao caso atual, seu advogado entrou em ação e no dia seguinte à prisão apelou à Justiça para que fosse concedida uma liberdade provisória. No documento, sua defesa classifica o criminoso como uma "pessoa íntegra, um homem trabalhador e empresário, por confere a fonte de renda e oportunidade de trabalho a diversas pessoas que trabalham nas academias em que o mesmo ministra aulas de jiu-jitsu".

Mas a juíza Arielle Escandolhero Martinho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no mesmo dia leu a apelação e não acatou o pedido. Ao analisar a quantidade de crimes que Igor Cavallo já cometeu, e levando em consideração que ele ainda está cumprindo sentença em liberdade condicional, a magistrada reforçou que o ex-Record quebrou a confiança que a Justiça deu a ele, e que Cavallo oferece perigo à sociedade.

Com isso, a prisão em flagrante foi convertida para "prisão preventiva", e ele segue atrás das grades até que o julgamento seja marcado.