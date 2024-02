Reprodução/Globo Davi Brito e MC Bin Laden tiveram uma briga calorosa na madrugada do BBB 24





A treta que rolou nesta madrugada entre MC Bin Laden e Davi Brito incomodou os telespectadores por conta da agressividade, mas acabou não levantando um protesto generalizado graças ao motorista de aplicativo, que lançou o termo "calabreso" no meio do bate-boca e fez o caos virar meme. Mas no contrato dos participantes do BBB 24 há cláusulas específicas sobre conduta e comportamento no confinamento. E se a Globo levar a sério o acordo, o funkeiro deverá ser expulso do reality.







No meio da confusão, Bin tentou intimidar Davi, o ameaçou explicitamente de agresão física e ainda colou seu rosto ao do rival, numa tentativa clara de impor medo ou respeito no meio da treta. Não houve um soco, tapa ou murro. Mas teve contato. E também existiu uma fala do funkeiro de que resolveria a situação na base da porrada longe das câmeras.

A coluna teve acesso ao contrato dos participantes da atual temporada, e a Globo é muito explícita e taxativa em alguns momentos ao frisar que não tolera qualquer tipo de violência no reality show, e que se algum brother infringir uma das inúmeras cláusulas, medidas drásticas seriam tomadas.

E para não ficar no campo do subjetivo, vou colar aqui exatamente os parágrafos que constam no contrato. A primeira vez em que o assunto aparece no documento está na cláusula 11, que trata da "anticorrupção", consta o parágrafo 11.2, que diz:





"O respeito ao próximo é uma premissa inafastável para a realização dos programas e de todas as atividades da Globo. Neste sentido, a Globo registra que comportamentos abusivos, como assédio moral e sexual ou outras formas de abuso, bem como ameaças de agressões ou agressões, físicas ou verbais, entre Participantes ou com terceiros, não serão toleradas em hipótese alguma", diz o documento.

Em outro momento, no Anexo I, a cláusula 3 trata das obrigações dos participantes no programa, que podem acarretar em suas expulsões. E neste ponto, mais especificamente no parágrafo 3.2, item 3, está escrito em letras garrafais: "Praticar agressão física, por mais leve que seja, a qualquer outro Participante da Competição ou aos membros da equipe da Globo."

Embora a briga tenha sido apartada pelos colegas, o que Bin Laden fez contra Davi se encaixaria nestes dois tópicos. Mas como não houve nenhuma grande movimentação nas redes sociais pedindo ao diretor J.B. de Oliveira, o Boninho, para que tomasse providências em torno dos atos do funkeiro, talvez isso passe batido e a Globo faça uma manifestação "antiviolência" por meio de Tadeu Schmidt, apresentador do programa, durante a edição desta quinta-feira (1º).

Procuramos a assessoria de imprensa da Globo para saber qual o posicionamento será tomado diante desta situação, mas até a publicação deste texto não obtivemos nenhuma resposta. Atualizaremos caso a emissora se manifeste.

Bin Laden explode em cima de Davi, mas o futuro doutor não se abala e permanece firme igual as torres gêmeas antes do fatídico onze de Setembro. #BBB24 / Bin e Davi / Xandy / Fernanda e Alane pic.twitter.com/NHtAJ2cgqg — Urubu Repórter (@urubureporter1) February 1, 2024