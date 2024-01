Reprodução/Band Marcia Fu entrou no radar da Record, que pediu preferência em seu passe





Há uma grande indisposição entre Record e SBT desde agosto do ano passado, e as duas emissoras, que antes já foram muito aliadas, agora estão em pé de guerra nos bastidores. Os motivos eu relatarei em outra ocasião, mas no momento a ordem lá na rede de Edir Macedo é evitar que Marcia Fu assine contrato com a rede de Silvio Santos. E as movimentações nos bastidores já começaram.





A coluna apurou que a Record quer aproveitar a popularidade de Marcia Fu para turbinar alguns produtos de sua grade que andam mal das pernas, como o Hora do Faro. E ela tem feito isso pelos programas por onde tem passado, como o Fofocalizando, do SBT, e recentemente no Programa do João, na Band, que teve sua maior audiência desde que estreou graças à participação da ex-jogadora.

Marlene Mattos foi procurada recentemente por um dos diretores da emissora para que a ex-jogadora de vôlei participe de uma longa reportagem ao lado de Rodrigo Faro, aos moldes do que foi feito com Rachel Sheherazade assim que foi expulsa de A Fazenda 15.

O objetivo, segundo foi exposto na conversa, é testar a reação da audiência e iniciar uma conversa mais detalhada sobre possibilidades nos produtos de entretenimento da casa. E segundo foi colocado, a Record pediu sutilmente a Marlene que dê preferência às negociações com a casa que projetou a jogadora ao "estrelato".





Mas existem dois problemas nesta história: o primeiro é que desde a saída de Fu da Record, diversas empresas se anteciparam e a contrataram neste período. Ela já tem acordos assinados com plataformas de streaming, rede social e atualmente está com um vínculo temporário com o SBT, que tem promovido uma mudança completa em seu visual para exibir no Fofocalizando.

O segundo problema é que Fu não tem agenda. Recentemente, ela teve que abrir mão do cargo de madrinha de um dos camarotes da Sapucaí para o Carnaval do Rio de Janeiro por conta de um novo contrato publicitário que surgiu para gravar na mesma data.



E tem outro fator que também não empolgou muito: não foi dada uma possibilidade concreta do que Marcia pode fazer na Record. A conversa basicamente girou em torno de sua possível presença como colaboradora do Hora do Faro.

Já no SBT, as possibilidades soam mais interessantes: inclui o Fofocalizando, o novo programa de Christina Rocha e até mesmo presença nas novas atrações que estão por vir. Sem contar que a Globo também procurou Marlene para saber da disponibilidade da ex-jogadora para uma possível participação em um programa descontraído que terá durante a cobertura dos Jogos Olímpicos no segundo semestre.

Mas a Record quer Fu de alguma forma. E ficou combinado que a jogadora gravará uma participação no Hora do Faro só no final de fevereiro, porque atualmente ela não tem agenda. Enquanto não assina de fato com nenhuma emissora, a finalista de A Fazenda 15 tem trabalhado em diversas campanhas publicitárias.