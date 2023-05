Divulgação/Record e Reprodução Igor da Silva Cavallo foi preso diversas vezes por crimes como roubo e estelionato antes de ser contratado pela Record





A Record parece ter se esquecido completamente de fazer uma análise rápida sobre os antecedentes criminais dos integrantes de A Grande Conquista e colocou dentro do reality show um homem que cometeu uma série de atos graves antes de entrar no programa, como roubo, fraude, estelionato e falsidade ideológica. O mais curioso é que ele foi condenado por todos os erros, preso por diversas vezes e ainda se encontra em período de cumprimento de sentença, gozando de sua liberdade condicional.





A coluna teve acesso a todos os processos envolvendo Igor da Silva Cavallo, professor de jiu jitsu que atualmente figura como inimigo de duas pessoas muito queridas pelo público que assiste ao reality: Fernanda Medrado e Natália Deodato. O rapaz, de temperamento explosivo e grosseiro, já tentou intimidar as famosas logo nos primeiros dias de confinamento.

Os crimes de Cavallo são muitos. E os processos são impossíveis de serem lidos sem cautela, tendo em vista que baixamos todo o material do sistema do judiciário nacional e a papelada completa lista mais de 7 mil páginas. Mas vamos tentar dar uma prévia aqui das barbaridades que este rapaz já protagonizou.



Em 2016, ele foi condenado a uma pena de dois anos de reclusão por um furto cometido em abril de 1999. Mas ganhou da Justiça a facilidade de cumprir a pena em regime aberto.

Já em 30 de maio de 2016, ele decidiu aplicar um golpe usando notas falsas para comprar um video game e um par de luvas de boxe de um rapaz identificado como Alan Almeida da Silva, que havia feito o anúncio virtual dos itens pela plataforma OLX. Eles marcaram de se encontrar na região central de São Paulo, Igor entregou cinco notas de R$ 100. Mas no mesmo dia, a vítima percebeu que todas as cédulas eram falsas e continham o mesmo número de identificação.

Alan procurou o lutador pelo WhatsApp para negociar o pagamento correto, mas o criminoso o bloqueou em todas as plataformas e se recusou a pagar o valor. A batalha Judicial começou no mesmo ano do crime, mas Igor só veio a ser condenado no ano passado, recebendo a punição de cumprimento de 1 ano e 4 meses atrás das grades. Ele chegou a ir para a cadeia, mas conseguiu sair antes e segue cumprindo a decisão em liberdade condicional.

Já em dezembro de 2013, ele foi acusado de roubar um carro e mais R$ 2 mil de um rapaz, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, portando uma arma de fogo. Somente em 2020 ele foi colocado atrás das grades, mais especificamente no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros.

Em agosto de 2016, mais um crime envolvendo roubo de veículos. Neste caso, a situação foi ainda mais grave, porque Igor intimidou a vítima após processá-lo, passando-se por policial e fazendo graves ameaças. Por conta do crime, foi condenado a quase 12 anos de prisão, incialmente determinados para serem cumpridos em regime fechado, mas seus advogados, novamente, conseguiram tirá-lo da cadeia.

Há também um outro caso, em que ele foi condenado à prisão, por aplicar um cheque sem fundos em um fotógrafo, que decidiu vender seu equipamento pela quantia de R$ 5.300,00. No meio dos relatos da vítima e de todo o processo, também constam ameaças e tentativas de intimidação por parte de Igor.

O curioso no caso de Igor é que sua equipe de defesa sempre consegue, de alguma maneira, abrandar as penas de seus crimes. Ele já trocou de advogados algumas vezes ao longo dos anos, e não mede esforços para recorrer a outras instâncias, sempre com o objetivo de postergar sua prisão, ou usar do argumento de que o crime ocorreu muitos anos antes da condenação --o que fez com que o participante do reality da Record saísse da cadeia muito antes do fim de suas penas.



Mas no meio de toda essa confusão, os advogados do participante de A Grande Conquista ainda ficaram irritados com a decisão da Justiça em proibir o criminoso de sair do país e viajar ao Uruguai, em 2022, para trabalhar como sócio em uma academia de lutas, apelando para o sentimental, dizendo que existe preconceito na reinserção de criminosos no mercado de trabalho.

Procurei a Record para entender se a entrada de Igor da Silva Cavallo no programa foi um deslize de escalação de elenco ou se deu de maneira proposital, ignorando a existência de uma extensa ficha criminal em seu histórico, e ainda com o agravante dele ainda estar em período de cumprimento de sentenças pelos diversos crimes praticados ao longo dos anos. Até agora, nenhuma resposta.