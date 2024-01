Reprodução A influenciadora foi flagrada ao lado dos pais e amigos

O sumiço de Vanessa Lopes após apertar o botão de desistência do BBB 24 vinha preocupando seus fãs. Após seus familiares divulgarem que ela estava em casa recebendo ajuda psicológica, a ex-participante foi flagrada em um restaurante em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.



Em um vídeo divulgado no perfil Alfinetei Teen, é possível ver a influenciadora almoçando no Quiosque do Alemão ao lado dos pais e amigos.

"Após desistir do BBB24, Vanessa Lopes foi vista em um restaurante de Ilhabela. Uma pessoa que estava no local registrou a influenciadora acompanhada de seus pais", escreveu na legenda.





O restaurante é bastante frequentado e está localizado em uma das praias mais bonitas de Ilhabela. De acordo com fontes, Vanessa Lopes almoçou no local no último domingo (28) e conversou normalmente com as pessoas.

*Texto de Júlia Wasko

