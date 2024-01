Reprodução Os participantes do BBB 24 superaram o número de seguidores da campeã

O BBB 24 estreou há três semanas e alguns participantes já conseguiram marcos impressionantes fora da casa mais vigiada do Brasil. Davi Brito e Beatriz Reis foram os primeiros participantes do grupo Pipoca a conquistar 1 milhão de seguidores no Instagram. Os dois conquistaram o público e superaram até mesmo o número de seguidores de Amanda Meirelles, campeã da 23° edição do reality show da Globo.



Atualmente, a médica conta com 2.916.361 seguidores em seu Instagram. Já Davi Brito e Beatriz Reis, que entraram no programa no dia 8 de janeiro, contam com 3.029.885 milhões e 3.201.330 milhões, respectivamente.

O BBB 23 estreou no dia 16 de janeiro e Amanda Meirelles conquistou o marco de 1 milhão de seguidores da rede social somente no dia 12 de fevereiro, quase um mês após a estreia da atração.





Por outro lado, Beatriz Reis foi a primeira anônima com essa conquista. A sister chamou a atenção do público e, com apenas uma semana de ao vivo, no dia 15 de janeiro, foi surpreendida com 1 milhão de seguidores. No mesmo dia, Davi Brito também bateu a marca.

*Texto de Júlia Wasko

