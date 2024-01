Reprodução/Globo A cantora admitiu que foi orientada sobre suas atitudes

Na última segunda-feira (29), Wanessa Camargo revelou em conversa com Yasmin Brunet que recebeu recados. A cantora explicou que "sonhou" e foi alertada sobre os últimos acontecimentos na casa, incluindo suas atitudes contra Davi Brito. Isso bastou para que os internautas relembrarem o meme do Boninho psicóloga, que poderia ter passado informações à sister.





"Eu vou tentar não entrar em pilha, porque foi me dado esse recado: não entrar em pilha (...) Nesse sonho em que eu saía e estavam lá, todos que saíram estavam sentados no sofá. Pizane, Nizam", comentou.

"Eu não estava?" questionou Yasmin. "Não e eu só ouvia isso: 'Não entre na pilha dos outros, não entre na pilha. Faça a sua forma de ver o mundo. Mesmo que a sua forma seja julgada, que as pessoas não acreditem em você, as pessoas achem que é tipo qualquer coisa, faça como você faz'", relembrou.





"Mas é que é muito fácil cair em pilha aqui", rebateu a modelo. "Não, e eu caí e pus, né? (...) Porque quando me colocaram a pilha de que era maldade das coisas, aí fui ligando os pontos de cada um e fazendo meu diagnóstico de manipulador. O que não muda a forma que eu vejo porque o jogo continua sendo errado, entendeu? (...) Eu vou tentar não entrar em pilha, porque foi me dado esse recado: não entrar em pilha", concluiu.

"Não vou entrar em pilha pq foi me dado o recado pra nao entrar em pilha." (Wanessa)



AAAAAAAAAH BOM.... Agora tudo se encaixa. #BBB24 pic.twitter.com/JnoD2XywOU — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 29, 2024

Vale lembrar que, no mesmo dia, Wanessa Camargo mudou drasticamente seu comportamento com Davi Brito . A cantora estava o evitando e inclusive falou com os demais participantes sobre não querer dividir o quarto com ele. Entretanto, na segunda-feira (28), ela o auxiliou na limpeza da casa e ainda o presenteou com uma bolsa de estudos.

