Nos últimos dias, Wanessa Camargo chamou a atenção por seus comentários negativos sobre Davi Brito no BBB 24 e despertou a rejeição do público. Até o último domingo (28), ela já havia deixado claro que não queria contato e que o rival lhe causava gatilhos, inclusive cogitando um plano para que ele saísse do quarto em que dorme com Yasmin Brunet. Milagrosamente, nesta segunda-feira (29) ela acordou diferente e escolheu o motorista de aplicativo em uma das dinâmicas do reality show da Globo para realizar seu sonho de cursar medicina.

Antes disso, ela se uniu ao rival na faxina da casa e depois sentou para uma conversa em que se permitiu ouvir mais da história de vida do rapaz, demonstrando empatia. Com isso, internautas recordaram o meme da psicóloga do BBB com o rosto do diretor Boninho.



Rodriguinho e Mc Bin Laden também viralizaram nas redes sociais após mudarem drasticamente de comportamento no programa. Os dois voltaram da psicóloga mais tranquilos em relação a Davi e até passaram a conversar de maneira mais amena.



Entre ontem e hoje, não houve atendimento psicológico para os participantes confinados. Ou seja, tudo não passa de uma brincadeira da web. Apesar disso, é notório que as atitudes da cantora mudaram em um piscar de olhos. E isso não passou despercebido pelo público.









Um fator que pode ter feito Wanessa Camargo mudar de opinião foi ouvir de Alane Dias que Davi Brito segurou sua mão após ser indicada ao paredão. Essa foi uma demonstração de apoio à sister, e a cantora pode ter começado a repensar suas atitudes ao ver que ele não é o monstro criado em sua cabeça.



Nesta segunda-feira (29), os brothers participaram de uma ação na casa mais vigiada do Brasil. Um sorteio determinou que Wanessa Camargo escolhesse outro participante para responder a perguntas de conhecimentos gerais. Ela surpreendeu o público ao convidar Davi, que comemorou, chorou e agradeceu a oportunidade. Ele ganhou uma bolsa de estudos 100% integral: "Vou fazer meu curso... Agora já posso sair daqui... Obrigada mesmo, Deus abençoe".



