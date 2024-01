Reprodução/Instagram O ator encerrou seu contrato com a emissora após 15 anos

Rafael Cardoso não faz mais parte do quadro de elenco fixo da Globo. Após 15 anos, a emissora optou por não renovar o contrato de longo prazo no final do ano passado. O ator não ficou para trás e já acertou seu primeiro trabalho fora da emissora da família Marinho.



De acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o contrato de Rafael Cardoso iria até abril, mas a emissora decidiu antecipar sua saída.

O artista já firmou seu primeiro trabalho fora da Globo e irá se dedicar ao cinema. Ele será protagonista do filme Festival de Barretos, que retrata um amor proibido e conta com argumento de Claudio Torres Gonzaga e Marcio Trigo, que também assina a direção.





Na emissora, Rafael Cardoso consolidou uma longa caminhada como galã das novelas, como em O Profeta (2006), Minha Nada Mole Vida (2006-2007) e A Diarista (2004-2007), Beleza Pura (2008), Ti Ti Ti (2010), A Vida da Gente (2011), Lado a Lado (2012), Joia Rara (2013), Império (2014), Além do Tempo (2015), Sol Nascente (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017), Espelho da Vida (2018), Salve-se Quem Puder (2020), Cara e Coragem (2022) e Terra e Paixão (2023).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko