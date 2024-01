Divulgação O cantor defendeu as atitudes de sua filha no reality show

Wanessa Camargo tem chamado a atenção por suas atitudes contra Davi Brito no BBB 24. A cantora admitiu ter medo do participante e ainda tentou tirá-lo do quarto em que está dormindo. Para seu pai, Zezé Di Camargo, tudo não passa de um problema de convivência e o público deveria analisar as falas da filha com imparcialidade.



Em seu Instagram, o sertanejo publicou um texto contando sua opinião sobre os últimos acontecimentos: "Eu jamais passaria pano pra quem quer que fosse, se eu não tivesse certeza da integridade da pessoa. Não é por ser minha filha, analise com imparcialidade todas as falas dela dentro da casa".

"O BBB é um jogo onde os participantes irão agir a partir de um ponto de vista deles, eles não tem visão macro dentro da casa, e o problema da Wanessa com o Davi é por convivência, em uma situação extrema de jogo e estresse, onde cada ação gera uma reação", pontuou.





"Acusações de racismo e perseguição são infundadas e quem conhece ela de verdade sabe e conhece o coração dela, que aliás, inúmeras vezes já mostrou compreensão ao Davi, porém o lado da torcida dele só quer mostrar o que favorece a eles, então, pra mim, isso sim é perseguição. Infelizmente Wanessa já entrou no jogo com o pré-julgamento, isso está claro", opinou.



"Estão declarando ele como campeão desde o primeiro dia, sem dar chance a nenhum outro participante, podem até dar o prêmio pra ele, mas que seja de forma honesta, sem manipulação aqui fora e jogo sujo, que não seja as custas da cabeça de ninguém", finalizou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko