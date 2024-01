Divulgação A cantora recebeu a "visita" no camarim do Universo Spanta

Na última quarta (24), Baby do Brasil recebeu a "visita" de um oficial da Justiça em seu camarim do Universo Spanta, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A cantora foi processada por Luiz Dias Galvão, fundador do Novos Baianos, que morreu em 2022.



De acordo com o colunista Ancelmo Goias, do jornal O Globo, a família do músico solicitou R$ 1 milhão por direitos autorais de músicas, gravações e shows.

Há cerca de dois anos, a advogada Deborah Sztanjnberg tentava contato com Baby do Brasil e recebeu autorização parta citá-la após o show. Na ação, movida três meses antes de Galvão morrer, ele diz que a cantora "tomou para si todas as decisões de como deveria ser a dinâmica de organização do grupo Novos Baianos", mesmo sem autorização.





O poeta morreu no dia 22 de outubro de 2022, aos 87 anos. Uma semana antes, Luiz Dias Galvão deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas foi transferido para o Incor (Instituto do Coração), após sofrer um infarto. A causa da morte não foi divulgada, mas ele era diabético, cardiopata e enfrentava sequela de outro infarto, sofrido em 2017.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko