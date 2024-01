Reprodução Oliveira Andrade é demitido da Record; Lucas Pereira é recontratado





A passagem de Oliveira Andrade pela Record durou apenas duas partidas. Contratado para o time das transmissões do Paulistão 2024, o narrador esteve presente em apenas duas e acabou dispensado pela emissora após receber duras críticas do público e também por não atender ao pedido da direção da emissora para mudar seu estilo.







Fontes da coluna relataram que a chefia não ficou contente com a repercussão dos jogos, embora a transmissão do último domingo (21), entre Corinthians e Guarani, tenha rendido um índice de audiência pouco convencional para a emissora, com média de 9,4 pontos.

Antes de ser demitido, Oliveira Andrade teve uma conversa com a direção da emissora, que apontou os pontos negativos de seu trabalho e sugeriu mudanças em sua maneira de narrar os jogos. Segundo o que nos foi relatado, o profissional teria se recusado a alterar seu estilo de trabalho e acabou desligado precocemente.



Com isso, Oliveira teve o contrato rescindido antes do planejado. Agora, para a função de narrador, a emissora chamou de volta Lucas Pereira, que havia sido demitido em agosto de 2023, em uma das demissões em massa que promoveu ao longo do ano passado.





A coluna procurou a Record no fim da tarde desta sexta-feira (26), e tivemos a confirmação da demissão do narrador. "A partir deste domingo todas as partidas do Paulistão 2024 serão narradas pelo Lucas Pereira. Agradecemos parceria com o Oliveira Andrade nesse início de Campeonato", disse a emissora em nota, sem entrar em detalhes sobre os motivos que levaram à rescisão do contrato.

Nos bastidores da emissora, o caso dividiu opiniões. Fontes nos relataram que alguns dos "recém-chegados" ficaram surpresos com a maneira que descartaram Oliveira Andrade e temem que este seja o protocolo da empresa. Outros acreditam que a demissão repentina pode mudar a percepção do público e atrair mais audiência às transmissões dos jogos.