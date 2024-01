Reprodução Os atores estariam vivendo um romance desde o fim do ano passado

Humberto Carrão está em um relacionamento discreto Grazi Massafera desde o fim de 2023. Os dois já flertavam nas redes sociais e passaram a se encontrar sem compromisso e em segredo, mas a atriz comentou sobre o romance com amigos e a história vazou.

Apesar de os atores estarem solteiros, a aproximação não modificou o estado civil de ambos, que seguem com o combinado de permanecer sem compromisso.

De acordo com o jornal Extra, Grazi Massafera, que está se dedicando às gravações da novela Dona Beja, da HBO Max, mantém a mesma "tática" usada com seu ex-affair Marlon Teixeira, com quem terminou no fim do último ano. Quando a agenda dela e Humberto coincide, os dois se encontram.





Já o ator, que vive José Inocêncio em Renascer, na Globo, foi flagrado nos shows do Universo Spanta, no último domingo (21), em clima de descontração. Ele está solteiro desde 2022, quando anunciou o fim de seu relacionamento de dez anos com Chandelly Braz. Com isso, os dois tem mantido tudo de forma simples para não atrapalharem a vida pessoal e profissional.

No ano passado, Carrão foi alvo de uma fake news de um perfil de fofocas, que divulgou para milhões de pessoas que ele seria gay pelo simples fato de ter declarado seu amor a um amigo de longa data. A partir daí, criaram uma narrativa de que os dois viviam um romance, mas ambos vieram a público desmentir.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko