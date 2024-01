Reprodução A mãe do participante do BBB 24 comentou sobre os últimos acontecimentos do reality show

Os últimos acontecimentos do BBB 24 envolvendo Davi Brito tomaram proporções tão grandes, que até sua mãe, Elisangela Brito, tem sofrido ao ver a situação do filho no confinamento. Ela relembrou a infância do motorista de aplicativo e pediu para que todos votem pensando no futuro do jovem.



"Oi gente, bom dia. Eu falo muito, então eu tenho que correr contra o tempo. Veja bem, eu já tô começando a chorar porque você sabe o que é uma mãe ver o seu filho sair pequeno, voltar com o pé sujo, passar a hora de comer, sentir dores e cansaço, dormir tarde, acordar cedo, pequeno, tá ali e às vezes deixar de brincar e de jogar uma bola pra trabalhar?", disse.

"Quando eu perdi tudo, eu só tinha os meus filhos pra me ajudar. E a gente tinha uma frase, que a gente era uma equipe. Então eu não vou me importar se as pessoas falem mal ou se as pessoas nos critiquem, eu quero olhar pra nossa estrada, pelo que a gente passou e o que a gente sofreu, e eu quero ver essa porta aberta hoje de alegria pro meu filho", acrescentou.





"Deus escreveu a nossa história, o nosso sofrimento e hoje ele abre essa porta de sorriso e alegria. Então orem por Davi, pra que Davi conquista este prêmio. Mas quando você for lá votar pra Davi diga: 'Senhor, eu vou mudar a história desse menino, dessa família'. Mude a nossa história. Obrigada por cada um de vocês que vota, luta pela gente e posta um vídeo", concluiu.

Nas últimas horas no confinamento, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet despejaram seu incômodo contra Davi no jogo, e iniciaram uma articulação para tirá-lo do quarto em que estão dormindo, sob a alegação de que o Pipoca as incomodava.

🚨SE EMOCIONOU! A mãe do Davi chora ao falar da história do Davi e tudo que ela tá vendo Wanessa e Yasmin falando sobre ele! #BBB24 pic.twitter.com/t5eedT2UMl — Dieguinho (@diegoschueng) January 26, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko