Reprodução/Instagram A cantora foi vítima de pornografia gerada por inteligência artificial

Na última quinta-feira (25), fotos explícitas de Taylor Swift passaram a circular nas redes sociais. As imagens em questão foram geradas por inteligência artificial e a hashtag Proteja Taylor Swift entrou para os trendingg topics do Twitter/X. A cantora teria ficado "furiosa" e cogita tomar medidas legais contra os responsáveis pela "pornografia fake".



De acordo com uma fonte do Daily Mail, Taylor Swift ainda está analisando o que fazer com a situação. "Está sendo decidido se uma ação legal será tomada ou não, mas há uma coisa que está clara: essas imagens falsas geradas por IA são abusivas, ofensivas, exploradoras e feitas sem o consentimento e/ou conhecimento de Taylor", esclareceu.

"A conta do Twitter que as postou não existe mais. É chocante que a plataforma tenha deixado no ar em primeiro lugar (...) A legislação precisa ser aprovada para evitar isso, e as leis devem ser promulgadas", concluiu.





Até o momento, a cantora não comentou sobre o crime, mas seus fãs denunciaram as contas que compartilhavam as imagens falsas da cantora.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko