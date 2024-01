Reprodução: Flipar Vanessa Lopes emite primeiro comunicado sobre seu estado de saúde





O perfil oficial de Vanessa Lopes no Instagram acaba de divulgar um boletim médico, no qual afirma que a ex-participante do BBB 24 está internada em sua própria casa e vem enfrentando um tratamento psiquiátrico, com visitas diárias do médico escalado para cuidar de sua saúde mental, que ficou bastante abalada durante o período em que esteve confinada no reality show.







Na nota, assinada pelo psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, consta que a tiktoker tem apresentado uma evolução diária no tratamento, e afirmou que ela ficará afastada do trabalho por tempo indeterminado até que se sinta plenamente pronta para retomar suas atividades profissionais.

"A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24 horas por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado até o momento, tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa", diz a nota.

O médico ainda aproveitou o boletim para pedir o apoio do público no respeito à privacidade da ex-BBB, que apertou o botão da desistência do reality após mostrar ao vivo que não estava muito bem. Veja o comunicado na íntegra:









































































Vanessa Lopes assustou o público do BBB 24 com sua mudança repentina de comportamento. Nas redes sociais, os pais da tiktoker minimizaram a situação e chegaram a debochar do público, afirmando que a jovem estava em seu estado normal, e que os "doentes" eram as pessoas que achavam que ela não estava bem. Eles chegaram a aproveitar o engajamento em torno da saúde mental da filha para fazer publi de maquiagem e vídeos de dancinhas em trajes mínimos.



Depois da desistência, os pais também deixaram de atualizar suas redes sociais. E ontem, pela primeira vez, o discurso mudou. Alisson Ramalho, pai de Vanessa, ressurgiu no Instagram para desmentir algumas fake news que saíram sobre a família, e acabou confirmando que ela estava sob cuidados médicos.

Desde que saiu do reality show da Globo, a tiktoker tem recebido o apoio de alguns amigos, que têm feito visitas constantes à sua casa para demonstrar apoio e ajudá-la a se recuperar da confusão mental que atravessou em seus poucos dias no BBB 24.