Reprodução/Globo Yasmin Brunet tem histórico de pitis e ataques de estrelismo fora do Big Brother Brasil





A última madrugada no BBB 24 foi carregada de falas infelizes de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo a respeito de Davi Brito. A filha de Luiza Brunet se sentiu "dona e proprietária" de um dos quartos do confinamento e iniciou uma articulação para tirar o motorista de aplicativo do local, alegando que se sentia mal de dividir o mesmo dormitório que o rapaz e frisando a necessidade de mantê-lo distante.







O piti da modelo foi logo cortado por Marcus Vinícius, que não concordou com as alegações dela e da cantora, ainda frisou que as falas de ambas eram complicadas e que se o incômodo com a presença de Davi era grande, elas é quem deveriam deixar o quarto: "Desculpe a grosseria, mas os incomodados que se mudem", disse o comissário de bordo.

Nas redes sociais, o público reagiu com espanto, mas outras polêmicas sobre pitis e ataques de estrelismo voltaram à tona. Uma delas foi levantada por André Gabeh, que participou da primeira edição do Big Brother Brasil. Em seu Twitter, ele lembrou do Carnaval de 2023, quando Yasmin foi expulsa da Grande Rio, escola de Samba do Rio de Janeiro, após faltar a ensaios, chegar atrasada para o desfile e ainda destratar membros da agremiação.

"No começo do BBB eu fiquei com um pouco de pena de Yasmin por causa da objetificação que ela sofreu. Mas esse 'amor' passou quando lembrei de sua passagem pela Grande Rio no desfile de 2023. Vocês lembram? Dyasbin se convidou pra desfilar, chegava atrasada nos ensaios, inventou que comprou fantasia, atrapalhava a escola. No dia do desfile ela deu chilique no camarim, agrediu verbalmente as pessoas que estavam a ajudando com a roupa, fez exigências", escreveu ele no Twitter.





"No dia do desfile das campeãs a coisa piorou e a escola expulsou ela ali mesmo na concentração. Foi defenestrada. É sinhá, meu povo. Sinhá total. Parei de ver esse BBB por enquanto porque minha vontade é flambar a linda e pegar o cabelo dela pra fazer peruca. Não tenho pena", completou.

Yasmin Brunet foi cortada do Desfile das Campeãs



Em 2023, Yasmin Brunet foi proibida de participar do Desfile das Campeãs pela Grande Rio. A modelo chegou atrasada, deu piti, maltratou funcionários e reclamou do tratamento que recebeu na escola de samba. A modelo desfilou na Sapucaí no dia 19 de fevereiro, mas no sábado seguinte recebeu a notificação de que estava proibida de se integrar aos demais membros.

Após a repercussão da notícia, confirmada por Thainá Oliveira, filha do presidente da Grande Rio, Helinho Oliveira, a modelo se pronunciou sobre a expulsão.

"Gente, no dia que ela foi subir no tripé eu estava lá. Conversei com ela, perguntei se ela estava segura. Porque, como ela se convidou, ela chegou por último. Quando ela chegou já estava tudo cheio (...) Ela fez escândalo no camarim. Ela humilhou as pessoas que estavam trabalhando e ajudando ela a vestir a fantasia (...) A Grande Rio paga a fantasia de todo mundo. Qualquer pessoa que chegar para você e falar que pagou uma fantasia na Grande Rio é mentira", esclareceu Thainá em seus Stories do Instagram.

Ela já havia opinado sobre o comportamento e desempenho da influenciadora nas redes sociais, mesmo sem citar o nome de Yasmin. "Olha, essas 'celebridades' não dão um real e ainda querem reclamar. A gente tem que rir mesmo! Ainda bem que a bonita foi cortada e ano que vem nem de avião ela passa por aqui. Vai em paz, chata (...) Então, cavalo dado não se olha os dentes. A bonita se convidou e ainda quer sair falando mal. Perturbou todo mundo desde o primeiro momento! E agora, foi cortada e nem nas Campeãs ela vem", disparou.

Por outro lado, Yasmin Brunet esclareceu que os problemas começaram três dias antes do desfile, após ser informada que não ficaria mais na avenida, e sim em um carro alegórico.

"Queria deixar claro que eu amo a escola de samba Grande Rio e a comunidade de Caxias, que me recebeu com muito carinho. Sou muito grata, de coração. Independente do que algumas pessoas estão fazendo comigo, meu carinho vai estar com a comunidade, sempre", pontuou.

"Mas ano passado aprendi a não ficar mais calada com as mentiras que falaram de mim. Sofri muito por mentiras que nunca foram esclarecidas. Jamais gostaria de expor isso, mas não vou sair de mentirosa ou ingrata", desabafou.

"Eu ia de destaque de chão e, do nada, me mudaram para ir no carro. Minha fantasia era outra e, quando me mudaram de lugar, mudaram a fantasia também. Fui, sim, ao Centro [do Rio de Janeiro] dois dias antes do desfile comprar cristais, porque me foi dito que não tinham 'cristais de qualidade' para fazer a calcinha. Fiz isso de coração aberto porque quis. Queria que a fantasia ficasse linda, porque iria representar a escola", disse.

"Não me atrasei para o desfile como estão falando. Cheguei com horas de antecedência. Infelizmente, minha calcinha não estava pronta quando cheguei. Ela não tinha o fecho e os adereços estavam costurados ainda", concluiu.

A modelo ainda compartilhou um vídeo em que uma funcionária tenta ajudá-la a costurar a peça, além de um comprovante da compra dos cristais para sua roupa.