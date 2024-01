Reprodução/Instagram O ator ofereceu consultas de tarô e búzios em suas redes sociais

Bemvindo Sequeira está afastado das telinhas desde 2019. O ator mudou-se para Portugal no mesmo ano e vive sozinho, desde que sua mulher, Crisálida Viegas, morreu vítima de Covid-19, há dois anos. Em seu Instagram, o veterano divulgou sua carreira de consultas de tarô e búzios, que exerce desde 1984 de maneira discreta.





"Às vezes faço uns pequenos stand-ups aqui, mas o mercado em Portugal é muito pequeno. Quando tem um festival e me chamam, eu faço. Mas não estou vivendo disso. Vivo da aposentadoria e da poupança que fiz na vida", contou ele, que também é humorista.

"Alguém soube que eu fazia consulta e foi um sucesso. Tenho a pensão da minha esposa e a minha. Minha renda hoje vem bastante dessa parte das consultas. É uma febre", acrescentou.

"É legal ter algo para se ocupar, para você não se sentir um inútil. Aposentado que fica em casa parado, morre em pouco tempo. Vai fazer qualquer coisa", concluiu. "Consulte-se comigo: Búzios e Tarot todo mês pela Membresia Spiritual", escreveu na legenda.







O ator ainda se dedica a um canal no YouTube com quase 500 mil seguidores, onde publica vídeos de humor. Bemvindo Sequeira chega a realizar 120 a 150 atendimentos por mês e cada consulta dura cerca de 30 minutos. Estas, são feitas por videoconferência e custam R$ 200 para os membros do canal e R$ 300 para os demais.

Com 58 anos de carreira, o humorista está em negociação com um programa de humor da Globo. Entretanto, ele ressaltou que retornaria ao Brasil apenas para se dedicar ao projeto: "Está insuportável viver no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, com toda essa violência. Fui assaltado cinco vezes aí. Chega. É demais".

"Outro dia peguei o carro e fui até à Espanha ver neve, que eu nunca tinha visto. Faço minhas compras de mercado e comida, cuido da casa. Tenho um personal trainer e um fisioterapeuta, cada um duas vezes por semana. Cuido da minha diabetes há trinta anos. Não tenho casa própria. Na minha idade, o único imóvel que a gente compra é uma sepultura. Olha a briga dos herdeiros do Zagallo devido à herança (risos). Eu lá quero filhos brigando por causa disso (risos)", relembrou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko