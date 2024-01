Divulgação O piloto voltou a ser sedado e permanece internado desde o dia 25 de dezembro

Wilson Fittipaldi está internado no Hospital Prevent Sênior, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, desde o dia 25 de dezembro. Durante o almoço de Natal, o piloto se engasgou com um pedaço de carne e sofreu uma parada cardíaca. Apesar de uma breve melhora no início do mês, ele piorou e precisou ser sedado novamente.

No dia 7 de janeiro, a sedação foi retirada na terceira tentativa, após ele apresentar uma melhora no quadro clínico. Entretanto, o piloto voltou a ter convulsões e precisou ser sedado novamente na última terça-feira (23), conforme noticiou o site Grande Prêmio.

Após se engasgar com o pedaço de carne durante as comemorações de final de ano, Wilson ficou muito tempo sem oxigenação. Com isso, teve uma parada cardíaca e foi reanimado no pronto-socorro.





Segundo sua esposa Rita Fittipaldi, o procedimento foi necessário porque ele teve novos espasmos. "Essa sedação evita que tenha mais perdas neurológicas e assim vamos indo, vivendo um dia por vez, acreditando que tudo vai ficar bem, Deus no comando! (...) Tenho recebido centenas de mensagens, Wilsinho é uma pessoa muito querida e muito especial. Continuemos rezando", disse ao G1.

O piloto chegou à Fórmula 1 em 1972, com a Brabham, e logo alcançou o sucesso com o seu melhor resultado na categoria ao conquistar o quinto lugar no GP da Alemanha, somando os únicos pontos. Ele participou de 38 grandes prêmio e é um exemplo na área até hoje.

O mesmo uniu-se ao irmão Emerson Fittipaldi, para a criação da Copersucar, um dos empreendimentos mais fascinantes do automobilismo nacional que emplacou nas temporadas de 1975 a 1979.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko