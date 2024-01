Reprodução/Instagram O ator teve tum umor no cérebro do tamanho de uma bola de golfe

Na última terça-feira (23), Mark Ruffalo recebeu sua quarta indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Pobres Criaturas. O ator relembrou como foi descobrir que tinha um tumor no cérebro "do tamanho de uma bola de golfe".



"A enfermeira chama o médico, pude ouvi-los conversando no outro quarto. Ela chega, parece um zumbi e diz: 'Você tem uma massa atrás da orelha esquerda do tamanho de uma bola de golfe e não sabemos o que é. Não podemos dizer até que seja feita uma biópsia'", disse no podcast SmartLess

O ator ficou ainda mais assustado ao descobrir o tumor em meio ao sucesso de Conte Comigo e a gravidez de Sunrise Coigney, que esperava o nascimento do primeiro filho do casal, Keen. Mark esperou ela dar à luz para dizer que tinha sido diagnosticado com a doença.

"Quando contei isso a Sunny, primeiro ela pensou que eu estava brincando. E então ela começou a chorar e disse: 'Eu sempre soube que você morreria jovem'", relembrou.







No dia seguinte, ele teve uma consulta com o neurologista e decidiu remover o tumor. Entretanto, os riscos da cirurgia incluíam 70% de chance de "matar" o nervo do lado esquerdo do rosto, o que poderia causar a perda da audição naquele ouvido.

"Fiquei completamente surdo de um ouvido e, quando acordei, o lado esquerdo do meu rosto estava totalmente paralisado. Eu não conseguia nem fechar os olhos. Eu estava falando pelo canto da boca", contou. O artista permaneceu com a paralisia, que desapareceu depois de um ano e ele continuou surdo do ouvido esquerdo.



*Texto de Júlia Wasko

