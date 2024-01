Reprodução/Instagram A cantora está estudando para ser coach

Na última terça-feira (23), Tati Zaqui surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar a decisão de retomar os estudos. A cantora já havia informado que encerraria sua carreira artística no funk para migrar para o gospel, mas desta vez a reviravolta envolve até mesmo aulas para tornar-se coach.



Em seu Instagram, a artista compartilhou uma foto em uma sala de aula e escreveu na legenda: "Um olhar vale mais que mil palavras". Na imagem, é possível ver que os estudos são voltados para coaching.

A mudança de Tati Zaqui impactou inúmeros aspectos em sua vida, incluindo seu visual renovado. A cantora costumava usar roupas curtas e cabelo azul, mas agora apostou em roupas mais fechadas e longas.





Nos Stories do Instagram, a artista mostrou-se animada com o retorno aos estudos. "Voltei a estudar", anunciou em seu primeiro dia de aula. No fim de 2023, Tati Zaqui surpreendeu seus fãs ao abandonar o mundo no funk. Pouco antes, ela já havia investido na produção de conteúdos adultos e integrado o elenco de A Fazenda 14.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko