Reprodução/Youtube Maria Paula apresenta o programa A-MEI no Canal Empreender, da Band





A Band foi pega de surpresa no início de janeiro ao ser notificada pelo Sebrae sobre a ruptura antecipada do contrato milionário de patrocínio firmado há dois anos. Este acordo foi o que viabilizou a criação do Canal Empreender, que iniciou suas transmissões em julho de 2022, e agora está prestes a encerrar suas atividades por falta de verba. O acordo tinha validade até 2027, mas com a quebra inexplicada, mais de 60 pessoas serão demitidas.





Por ser um canal de conteúdo nichado, com um público específico, o elenco de apresentadores era bem interessante. As atrizes Maria Paula e Maria Gal, ambas com passagens pela Globo, faziam parte do casting, que também contava com Isabella Matte e Leninha Camargo.



Fontes da coluna relataram que Celso Tavares, diretor geral do canal, reuniu toda a equipe ontem para comunicar o desfecho da situação. Informou que diversas reuniões foram feitas com o Sebrae, no intuito de apresentar dados de audiência e relatórios com números positivos sobre a parceria, mas em nada surtiu efeito.



Uma das justificativas dadas na reunião foi a troca da presidência do Sebrae. Como o contrato foi firmado na gestão de Carlos Melles, no início de 2022, tudo corria conforme o combinado, e nenhuma intercorrência ocorreu até a chegada de Décio Lima, em abril de 2023. As primeiras conversas com o novo executivo começaram a acontecer no final do ano passado, mas o decreto sobre a ruptura do patrocínio foi recebido nesta semana. E caiu como uma bomba.





Primeiramente porque se trata de uma quebra de contrato, que tinha vencimento previsto para 2027. E como os números que vinha apresentando eram positivos, existia uma certa estabilidade e segurança para quem vinha se dedicando profissionalmente ao Canal Empreender.

O segundo ponto é que são mais de 60 pessoas que estão prestes a perder seus empregos, já que a empresa não tem como realocar todos os profissionais neste momento. O canal pertence ao Grupo Newco, que é braço da Band na TV a cabo e tem como seus "carros-chefe" os canais Band News, BandSports, Sex Privê, Arte 1 e Sabor & Arte.

Na reunião que aconteceu ontem, foi avisado que as operações do canal serão encerradas à meia-noite do dia 21 de fevereiro. E também foi dado um "toque amigo" de que todos estavam livres para buscarem novos empregos.



A informação sobre o fim do canal foi dada em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, do R7, e confirmada com fontes da coluna na Band e no Canal Empreender. Procuramos a assessoria de imprensa do Grupo Newco, que apenas informou não ter nada a declarar sobre a descontinuação do canal.

Também solicitamos um posicionamento do Sebrae, mas nossas ligações não foram atendidas e tampouco recebemos uma resposta por e-mail até a publicação desta reportagem. Atualizaremos caso alguma das partes venha a se manifestar.