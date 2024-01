Divulgação O ator admitiu que sentiu medo de destruir sua carreira artística após se assumir bissexual

Na última terça-feira (23), Rodrigo Simas participou do Na Piscina com Fê Paes Leme, no canal GNT, e contou mais detalhes dos desafios que enfrentou ao se assumir bissexual, no início de 2023. O ator está de volta às telinhas como um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira) no remake de Renascer, na Globo.



"Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e tá tudo certo", recordou.

"Foi um processo pra mim, também... Era um lance que eu tinha, há dez anos atrás, por exemplo, de 'Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel...'. Tô falando de 10, 12 anos atrás", acrescentou.

"Eu só tô sendo. As pessoas também têm essa dificuldade, que a gente vive numa sociedade muito hipócrita, das pessoas não poderem ser o que elas são. Simples! Aí o certo, né, o lugar religioso, social, que coloca da heteronormatividade, da família", pontuou.







"E vai aprisionando muita gente", apontou a apresentadora. "Cada um tem o seu momento, a hora de você conseguir se expressar e ser...", concluiu o ator.

Rodrigo Simas e Agatha Moreira estão juntos desde 2018 e se conheceram nas gravações de Malhação: Intensa como a Vida, quando interpretaram irmãos na novela, em 2012. De acordo com o artista, eles ficavam juntos em festas, mas até então não haviam firmado o relacionamento.

"Mas a gente nunca tinha se visto nesse mesmo lugar. Foi muito esquisito no início... Eu a chamava de maninha... Minha maninha mais nova (...) Aí, em 2018 a gente fez par numa novela de época, e a gente se divertiu muito, os dois solteiros, e, aí, a gente começou a aproveitar a vida, ser parceiro... De repente. Mas a gente demorou pra admitir que estava apaixonado um pelo outro", confessou.

"O beijo, quando vocês fizeram a novela juntos, meio que foi deixando de ser técnico?", questionou Fernanda. "Super! A gente aproveitava bastante em cena", admitiu o artista.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko