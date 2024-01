Reprodução/Instagram Os três foram encontrados mortos por suspeita de "overdose coletiva"

Na última quinta-feira (18), Jose 'Luis' Vasquez, DJ Silent Servant e Simone Ling foram encontrados mortos em um loft em Los Angeles, nos Estados Unidos. As autoridades suspeitam que os três tenham sido vítimas de uma overdose de fentanil, o analgésico opioide sintético mais potente disponível para uso em tratamentos médicos atualmente.



Os itens encontrados no local foram apreendidos para a investigação do caso e a confirmação da causa da morte ainda deve levar de três a seis meses, segundo o Departamento de Exame Médico do Condado de Los Angeles.



O fenatil é 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína. Ele é um medicamento opioide e atua no sistema nervoso central, interrompendo como os nervos sinalizam a dor entre o cérebro e o corpo.







O analgésico é indicado para anestesias em algumas cirurgias ou tratamento de dor quando outros medicamentos são ineficazes ou não podem ser usados. Além de amenizar a dor, ele também afeta as emoções e provoca sensações de bem-estar e relaxamento.

Sua administração pode correr como uma injeção, adesivo, pastilha, comprimidos dissolvíveis ou sublinguais e spray nasal. Entretanto, a droga é extremamente potente e pode causar overdoses acidentais e mortes cada vez mais comuns.



Ao LA Times, o capitão Raul Jovel, chefe da Divisão Central da Polícia de Los Angeles, lamentou a ocorrência e informou que o departamento chega a apurar cinco mortes por overdose por dia: "É muito triste para suas famílias. Esta é uma questão social".



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko