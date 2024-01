Reprodução Os três foram alvos de uma overdose coletiva

A "overdose coletiva" que colocou fim à vida de José 'Luis' Vasquez, roqueiro do projeto Soft Moon, o DJ Silent Servant e sua esposa Simone Ling tem chamado a atenção. Os três foram encontrados mortos em um loft em Los Angeles, nos Estados Unidos, após terem utilizado fentanil, um opioide 50 vezes mais potente que a morfina.



De acordo com o Los Angeles Times, a polícia local foi acionada pela esposa do músico para que fizessem uma checagem preventiva no imóvel. Ao chegarem no local, os agentes encontraram os três corpos já sem vida.

O legista responsável pelo caso não revelou a causa da morte, mas o caso está sendo investigado como uma possível overdose de fentanil. Essas informações foram levantadas depois que parafernália típica do uso da droga foi encontrada no loft do DJ.





José 'Luis' Vasquez lançou cinco álbuns com o projeto Soft Moon, com quem viajaria no próximo mês para shows e festivais, e fez excursões ao lado de bandas como Depeche Mode, Interpol e Mogwai. Em seu Instagram, uma publicação confirmou a morte: "É com grande tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido amigo Luis Vasquez".

"Devastada ao saber do falecimento de Juan, Silent Servant + Luis, Soft Moon. Dois artistas latinos cujos legados e contribuições ao techno, darkwave + industrial foram sintetizados por este mesmo fato. Lamentando suas perdas hoje e todos os dias", lamentou Rachel Grace Almeida da revista musical Crack.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko