Divulgação A produção da novela das seis reorganizou o cronograma das gravações após o asfatamento do ator

Na última sexta-feira (19), Lázaro Ramos foi diagnosticado com estafa e deve permanecer de repouso esta semana. Com isso, as gravações de Elas por Elas sofreram alterações em seu cronograma para conseguirem conciliar todas as cenas e andamento da trama após o retorno do ator.



O artista se sentiu mal em sua casa em Salvador, na Bahia, e foi levado às pressas ao hospital Mater Dei, pela esposa, Taís Araujo. O ator permaneceu internado até o último domingo (21), quando recebeu alta.

"Confirmamos que nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, Lázaro Ramos passou mal em sua casa, em Salvador, sendo levado por sua esposa, Taís Araujo, ao hospital Mater Dei. Após análise clínica concluiu-se que Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, Ramos ficará de repouso durante a próxima semana – o ator recebe alta neste domingo, dia 21", informou o boletim médico emitido pelo hospital.







Nos últimos capítulos, seu personagem se envolveu em tramas importantes, como a descoberta de que sua irmã, Taís (Késia), é a Patinha. Ele omitiu a informação de Lara (Deborah Secco), que descobriu e terminou o relacionamento.



*Texto de Júlia Wasko

