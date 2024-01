Reprodução/Youtube Marcia Fu segue firmando contratos e colhendo os louros de sua participação em A Fazenda 15





A coluna bem que tenta variar personagens e pautas, mas Marcia Fu não nos deixa. E é por um bom motivo. A finalista de A Fazenda 15 segue requisitada no mercado e fechou dois importantes contratos em janeiro: um com o Kwai e outro com a plataforma de streaming Paramount+. Juntos, os dois somam R$ 200 mil ao bolso da ex-jogadora de vôlei.





Segundo nos relataram nossas fontes, ao contrário do que o Kwai fez com Rachel Sheherazade e Lucas Souza, Marcia não fará lives na plataforma. Seu acordo é para fazer parte do TeleKwai. Ou seja, a "queen" se tornará atriz e atuará em pequenas novelas na rede social, que são um fenômeno de audiência entre os seguidores. Quem tem um contrato parecido é a cantora Gretchen.

E não pense que as novelinhas de Marcia serão feitas de maneira improvisada ou com poucos recursos. Tudo será produzido e gravado pela Endemol, uma das maiores produtoras em atividade no Brasil, responsável por diversos programas de sucesso da TV, como o Big Brother Brasil e o The Masked Singer.



Já o trabalho no Paramount+ será um vídeo promocional para divulgar uma nova série da plataforma. Infelizmente, não conseguimos os detalhes da produção, somente soubemos que o acordo já está firmado.





Estes trabalhos têm surgido de forma orgânica na vida da ex-jogadora de vôlei, que tem mantido sua popularidade em alta mesmo após o fim do reality show da Record.

Vale lembrar que citamos ontem nesta coluna a disputa que se armou entre SBT, Band e Globo pelo passe de Marcia Fu . As três emissoras estão interessadas em surfar na onda de sua alta aceitação pelo público e procuraram Marlene Mattos com convites e propostas. Até o momento, ela não assinou contrato com nenhuma delas.

A mais avançada na história é o SBT, que já chamou a ex-jogadora para gravar um teste no novo vespertino de Christina Rocha e também a colocou para participar de um quadro de transformação de visual no Fofocalizando.