Reprodução/Youtube Marcia Fu tem sido procurada para trabalhos em diferentes emissoras de TV





O efeito Marcia Fu não acabou com o fim de A Fazenda 15. Participante mais popular e requisitada do reality show da Record, a ex-jogadora de vôlei está no radar das maiores emissoras do país, que querem aproveitar a alta aceitação da "queen" para turbinar as audiências de seus programas. E no páreo estão Globo, SBT e Band.







A coluna já havia antecipado com exclusividade que Marcia Fu havia gravado um teste no SBT para o novo programa de Christina Rocha, e também noticiamos em primeira mão sua ida ao Fofocalizando. Lá na rede de Silvio Santos, o interesse em encaixá-la em algum produto da nova grade é alto, mas até agora não houve uma proposta formal.

O curioso é que a Globo também está de olhos abertos na ex-jogadora de vôlei. Uma fonte da coluna relatou que Marlene Mattos, empresária de Marcia Fu, foi procurada recentemente por um executivo da líder de audiência para uma conversa sobre a disponibilidade contratual da finalista de A Fazenda 15.



O papo, segundo nos foi relatado, se deu de maneira informal, com opções de encaixá-la em alguns produtos que serão lançados ao longo deste ano, principalmente no streaming e TV a cabo. Outro ponto observado foi a possibilidade de participar de algum programa com um viés de humor durante a cobertura dos Jogos Olímpicos, a partir de julho.





Vale lembrar que no último sábado (20), o Globo Esporte de São Paulo exibiu uma reportagem sobre a rivalidade de brasileiras e cubanas no vôlei, e colocou juntas Ana Moser e Mireya Luis para falar da cena clássica da treta que as seleções protagonizaram na Olimpíada de Atlanta, em 1996. E a Globo foi obrigada a exibir cenas de Marcia Fu na reportagem, já que ela foi a principal rival da cubana --e hoje são amigas.

É importante frisar que não foi feita nenhuma proposta oficial por parte da Globo. O que houve, por enquanto, foi uma conversa entre Marlene e um executivo da emissora sobre "possibilidades de trabalho". Apenas isso até o momento.

Já a Band também quer testar o "efeito Marcia Fu" e a convidou para participar como jurada de um novo quadro de dança do Programa do João, apresentado por João Silva nas noites de sábado. A gravação ocorrerá nesta semana e ela já aceitou a proposta.

A coluna também apurou que o SBT está ciente do interesse da concorrência no passe de Marcia, e foi solicitada uma nova reunião com Marlene Mattos nesta semana, para elaborarem melhor a proposta para tê-la em seu elenco neste ano. Pelo visto, armou-se uma pequena guerra entre as emissoras.

Marcia está tão em alta que ela acabou de assinar dois contratos publicitários grandes e caros: com uma plataforma de streaming e com uma rede social. Mas os detalhes eu contarei em outro texto aqui na coluna.