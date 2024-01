Reprodução/Instagram O participante do BBB 24 tem uma mansão alugada na Serra da Cantareira

Rodriguinho tem acumulado uma legião de haters com sua entrada no BBB 24. Nos primeiros dias, o cantor agradou os fãs do reality show da Globo, mas ao se mostrar desinteressado pelo game, passou a ser alvo dos internautas. Entre tantas declarações, ele já enfatizou que não precisa do prêmio final, que pode chegar a R$ 3 milhões. Fora do confinamento, o ex-Os Travessos mora em uma mansão alugada na região da Serra da Cantareira, em São Paulo.

A residência é ocupada pelo artista, por sua esposa, Bruna Amaral, e onze gatos. Os dois podem desfrutar de uma vista privilegiada da Mata Atlântica e costumam receber várias visitas. A mansão de Rodriguinho tornou-se um local para reunião a família e amigos, que inclusive comemoraram as festividades no último Natal antes dele ser confinado no BBB 24.

Outra pessoa que é frequentador da casa é o cantor Thiaguinho, amigo de Rodriguinho de longa data. O artista já precisou arcar com o aluguel do amigo quando estava falido.

Em meio às declarações de que não gostaria de continuar na competição do programa, internautas passaram a se questionar se o cantor realmente precisaria do prêmio.







Em janeiro de 2020, o município de Iguape, em São Paulo, contratou o show de Rodriguinho para o evento Iguape Verão e a apresentação custou R$ 35 mil. Segundo o jornal O Globo, em fevereiro de 2023, seu show custou a bagatela de R$ 95 mil para o Badopi Folia, realizado em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

Conforme a assessoria de imprensa de Rodriguinho, ele precisou cancelar 50 shows já marcados para poder participar do BBB. Esse número considera a permanência do pagodeiro até a final do programa.

Apesar dos valores flutuarem de acordo com a época do ano, se considerarmos o valor do cachê pago pela prefeitura de Barra do Piraí no ano passado, multiplicado pelos 50 shows que ele teria cancelado, a quantia chega a R$ 4.750.000,00. Esse valor supera inclusive o valor do prêmio do BBB.

Reprodução/Instagra O participante do BBB 24 tem uma mansão alugada na Serra da Cantareira









Reprodução/Instagram O participante do BBB 24 tem uma mansão alugada na Serra da Cantareira





Reprodução/Instagram O participante do BBB 24 tem uma mansão alugada na Serra da Cantareira





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko