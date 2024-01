Reprodução/Instagram Os fãs do artista ficaram preocupados após as publicações de sua esposa

Kanye West tem chamado a atenção de seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar fotos bizarras de sua esposa, Bianca Censori. Nas imagens, a modelo aparece de máscara e looks reveladores, a maioria com o mínimo de roupa possível.

Nas postagens, Kanye West não deu qualquer explicação sobre a motivação da exposição. Na verdade, as legendas das fotos causam ainda mais intriga nas redes sociais, como: "Creme de trigo" e "Deixou cair alguma coisa?".

Com isso, internautas têm se questionado se Bianca está confortável com as publicações. "Alguém sabe se ela está bem?", perguntou um dos usuários do Instagram. "Alguém salve essa mulher", pediu outro.





"Kanye, isso não faz sentido nenhum…", compartilhou outro. "Não vejo a hora dela terminar com ele e explicar isso tudo", escreveu outro.

Em agosto de 2023, o casal estampou as principais notícias após serem flagrados em um momento íntimo. Em uma viagem a Veneza, na Itália, Bianca praticou sexo oral em Kanye durante um passeio de barco. O caso causou muita revolta nas redes sociais e moradores da cidade pediram a prisão dos dois por "ato libidinoso" em público, o que é proibido no país.

*Texto de Júlia Wasko

