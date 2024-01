Divulgação A plataforma de streaming será extinta no Brasil

Nesta quarta-feira (24), a Warner Bros. Discovery anunciou que a HBO Max deixará de existir no Brasil a partir de 27 de fevereiro deste ano. O conteúdo da plataforma se unirá ao do Discovery+ em um novo streaming, que se chamará Max. A mudança já está a todo vapor desde maio do ano passado nos Estados Unidos, e mesmo com a previsão de ser implantada aqui até novembro, houve um atraso de três meses nos planos.



"HBO não é TV. HBO é HBO, e precisa continuar assim, por isso vamos privilegiá-la na experiência do produto e também não levá-la ao limite forçando-a a assumir toda a amplitude dessa proposta de conteúdo, caso tivéssemos mantido a marca no nome do serviço", explicou JB Perrette, chefe de streaming da WBD em abril de 2023.

A nova plataforma Max irá englobar os conteúdos da HBO Max e do Discovery+. Entretanto, o segundo continuará existindo de forma separada com um preço mais acessível.

A Warner Bros. Discovery ainda divulgou os valores dos planos da nova plataforma, que contará com três opções de assinaturas, com preços que variam de R$ 29,90 a 55,90 mensais. O plano Básico com Anúncios custará R$ 29,90 por mês ou R$ 225,90 anual e terá conteúdo em resolução Full HD e duas telas simultâneas.







O Standard será R$ 39,90 por mês ou R$ 357,90 anual com conteúdo em resolução Full HD, até 30 downloads para visualização offline e duas telas simultâneas. Por fim, o plano Platinum, de R$ 55,90 por mês ou R$ 477,90 anual, terá conteúdo em resolução Full HD ou 4K e com som Dolby Atmos, até 100 downloads para visualização offline e quatro telas simultâneas.

Aqueles que já são assinantes da HBO Max não se preocupem. Esses terão acesso à Max assim que for lançada e as funcionalidades e os preços serão mantidos por tempo limitado, assim como as promoções que estiverem vigentes.

*Texto de Júlia Wasko

