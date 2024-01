Reprodução/Instagram O ator criticou os esteriótipos em cima de pessoas com deficiências

Adam Pearson admitiu que está decepcionado com Hollywood em relação à falta de inclusão no cinema e como a indústria não explora papéis que fujam dos estereótipos de pessoas com deficiência. O britânico, de 39 anos, sofre de neurofibromatose, uma doença genética que causa o crescimento de tumores ao longo dos nervos.



"Normalmente existem três tipos de papéis, tropos ou estereótipos, qualquer que seja o termo que se queira usar (...) Ou existe o vilão – porque estou desfigurado, quero matar o Batman ou o James Bond. Depois, há a vítima – o 'ai coitado de mim', tadinho", disse.



"E há o herói – porque eu tenho uma desfiguração, mas faço coisas normais de cara, seja lá o que for isso, sou de alguma forma mais corajoso do que o cara comum, acrescentou.







"Acho que é um roteiro preguiçoso (...) Por que as pessoas sem deficiência escrevem sobre deficiência sem consulta? Porque quando isso acontece, o resultado final pode ser que você acerte uma vez, mas nove em cada dez vezes será realmente inautêntico e impreciso", concluiu.

Além de trabalhar como apresentador, o artista já esteve em grandes produções, como Sob a Pele (2013), com Scarlett Johansson, Chained for Life (2018), Ruby Splinter (2022) e A Different Man (2024).



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko